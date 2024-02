Schaatsster Kok beste op laatste 500 meter voor WK

Schaatsster Femke Kok heeft twee weken voor de WK in Quebec haar tweede wereldbekerzege van het seizoen op de 500 meter geboekt. De regerend wereldkampioene was met 37,71 sneller dan Kim Min-sun uit Zuid-Korea en de Amerikaanse Erin Jackson.

Kok, die eerder de tweede 500 meter won in het Japanse Obihiro, kwam met een eerste 100 meter in 10,57 tot een tijd van 37,71. Daarmee was ze 0,01 seconde langzamer dan een dag eerder. Toen werd ze met één honderdste van een seconde verslagen door Kim. Zondag bleven Kim en Jackson in de rit na Kok ruim boven haar tijd. Kim reed 37,91 en Jackson 37,94.

Jackson schreef met de derde plaats het wereldbekerklassement op haar naam. Met 522 punten bleef ze Kim (514) en Kok (447) voor.

Naomi Verkerk werd vijfde met 38,25. Marrit Fledderus zat daar net achter met 38,31.

“Het was langzamer, maar wel de winst. Dat is fijn”, reageerde Kok op haar zege bij de NOS. “Ik wilde wel dat de opening sneller was, maar dan merk je dat het een pittig weekend is geweest met de 1000 meter, de 500 en drie rondjes op de teamsprint. Dat het 0,20 seconde sneller was dan de nummer 2 is mooi. Dit is mijn constante niveau en ik hoop dat ik op de WK een uitschieter kan laten zien.”

Jutta Leerdam koos ervoor om de wereldbeker in Quebec over te slaan. De wereldkampioene op de 1000 meter bereidt zich voor op de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari plaatsvinden in Calgary.