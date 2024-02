Darter Van Gerwen boekt in Berlijn eerste zege Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft zijn eerste zege geboekt in de Premier League van dit jaar. De 34-jarige drievoudig wereldkampioen kwam in de tweede ronde van het toptoernooi in Berlijn met 3-0 achter tegen de Engelsman Nathan Aspinall, maar wist die achterstand met geduldig en secuur werpen om te zetten in een 6-4-zege.

Door zijn zege in de kwartfinale speelt Van Gerwen later donderdag de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Michael Smith en Gerwyn Price. Vorige week, in de eerste speelronde in Cardiff, ging Van Gerwen in de kwartfinales onderuit tegen Smith.

De Premier League telt dit jaar zestien speelronden. De twaalfde ronde op 18 april is in Rotterdam Ahoy. De beste vier spelen op 23 mei om de hoofdprijs in Londen. Van Gerwen is zevenvoudig winnaar.