Dutch Grand Prix gekozen tot beste promotor Formule 1

De Dutch Grand Prix is twee keer in de prijzen geval bij de uitreiking van de zogeheten Promotor Awards van de Formule 1 in het Londense British Museum. De organisatie van de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort werd uitgeroepen tot beste promotor en tevens tot meest duurzame van alle 22 races in de Formule 1 in 2023.

Beste promotor houdt in dat Zandvoort de beste invulling heeft gegeven aan de missie van de Formule 1 om ’s werelds grootste sport- en entertainmentspektakel neer te zetten, meldt de Dutch Grand Prix op zijn website. Kopstukken uit de Formule 1 maakten de beoordeling, waarbij ook feedback van de fans werd meegenomen.

“Wij zijn natuurlijk heel erg trots hierop”, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. “Dat we als beste promotor worden gezien tussen al deze wereldsteden is natuurlijk een prachtige beloning. De eerste drie edities van ons worden gezien als een groot sportief en organisatorisch succes. Vooral maatschappelijk en economisch heeft de Dutch Grand Prix de regio een enorme impuls gegeven en in het bijzonder Zandvoort weer wereldwijd weer op de kaart gezet.”

Van Overdijk is ook heel blij met de prijs voor meest duurzame promotor. “Op het gebied van duurzaamheid hebben we de afgelopen jaren veel stappen gezet. Niet in de minste plaats omdat 98 procent van onze bezoekers op een duurzame manier naar het evenement komt.”

De Grote Prijs van Zandvoort keerde in 2021 na 36 jaar terug op een volledig verbouwd circuit van Zandvoort. Max Verstappen won de drie tot nog toe verreden edities. Het contract met de Formule 1 loopt in elk geval nog twee jaar door.