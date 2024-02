Judoka Spijkers maakt jaar na blessure rentree bij zwaargewichten

Judoka Jur Spijkers maakt komend weekeinde in de European Open in Györ (Hongarije) na een jaar afwezigheid zijn rentree op de wedstrijdmat. De zwaargewicht (boven 100 kilogram) raakte begin 2023 in de Grand Prix van Portugal zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar is nu voldoende hersteld.

Spijkers (26) is de Europees kampioen van 2022. Door de lange revalidatie is hij weggezakt op de wereldranglijst en zal het voor hem een lastige opgave worden zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Roy Meyer en Jelle Snippe zijn de concurrenten van Spijkers voor die ene begeerde plek op de Spelen in de klasse boven 100 kilogram.