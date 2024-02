Van Gerwen wint tweede ronde Premier League in Berlijn

Michael van Gerwen heeft de tweede ronde van de Premier League gewonnen. De Brabander was in de finale van het toptoernooi in Berlijn te sterk voor Luke Littler (6-5), de 17-jarige Engelsman die vorige maand als tweede eindigde op het WK.

Van Gerwen kwam terug van een 0-2 achterstand (3-2) en won bij een gelijke stand (5-5) de beslissende leg. De Nederlander overleefde in de laatste leg twee matchdarts. Van Gerwen en Littler stonden alweer voor de derde keer dit jaar tegenover elkaar. De Nederlander won in Den Bosch, de Brit zegevierde in Bahrein.

“Ik heb mezelf van de goede kant laten zien”, zei Van Gerwen na zijn gewonnen finale bij Viaplay. “Ik voelde mezelf comfortabel. Ik wil iedere wedstrijd winnen maar deze vijf punten voor de Premier League heb ik weer binnen.”

Van Gerwen klopte de Engelsman Nathan Aspinall tijdens zijn eerste optreden in Berlijn (6-4) en nam vervolgens revanche op Michael Smith (6-5), de Brit van wie hij vorige week nog verloor in de eerste ronde van de Premier League in Cardiff.

Littler bleef Luke Humphries de baas in een spannende halve eindstrijd (6-5). De Engelse tienersensatie vierde zijn derde achtereenvolgende zege op zijn landgenoot tegen wie hij vorige maand nog onderuit ging in de WK-finale.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen schreef vorig seizoen de Premier League voor de zevende keer op zijn naam. De competitie telt dit jaar zestien speelronden. De twaalfde ronde op 18 april is in Rotterdam Ahoy. De beste vier darters van dit seizoen in de Premier League spelen op 23 mei om de hoofdprijs in Londen.