Mensenrechtenkwestie Qatar speelt niet bij zwemploeg rond WK

De ophef rond de schending van mensenrechten in Qatar speelt rond de WK zwemmen in Doha nauwelijks. Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal en langebaanzwemsters Marrit Steenbergen en Tes Schouten zeggen niet met het onderwerp bezig te zijn, nadat het thema ruim een jaar geleden het WK voetbal nog overschaduwde.

Volgens de 24-jarige Steenbergen speelt bij dat verschil mee dat voor dit zwemtoernooi geen stadions zijn bijgebouwd. Voor het WK voetbal werden acht stadions neergezet en gerenoveerd met de hulp van arbeidsmigranten, die vaak onder slechte omstandigheden moesten werken. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar over het algemeen wordt aangenomen dat in aanloop naar het WK zeker honderden arbeidsmigranten zijn omgekomen.

“Wat daar is gebeurd, is niet goed”, zei de in Eindhoven trainende Steenbergen tijdens haar voorbereiding op het toernooi, dat voor haar zondag begint. “Maar de zwemsport is veel kleiner dan voetbal. Wij zwemmen in één stadion dus er hoefde niet van alles uit de grond gestampt te worden. De discussie heeft dus niet zoveel met dit toernooi te maken. Ik vind er natuurlijk wel wat van, maar ik wil er ook weer niet te veel over zeggen.”

Schoolslagspecialiste Schouten (23), eveneens medaillekandidate in Doha, wil er nog iets minder over kwijt. “Ik denk niet dat ik heel veel mee ga krijgen van alles eromheen, dus ik probeer daar ook gewoon niet echt om mee bezig te zijn.”

Voor Van Rouwendaal, die na haar wereldtitels op de 5 en 10 kilometer al klaar is in Doha, stond het sportieve belang voorop. “Die ophef speelde voor mij niet echt. Ik was er helemaal niet mee bezig. Als je je kan plaatsen voor de Spelen, dan ga je gewoon.” De geboren Baarnse moest zaterdag op de olympische 10 kilometer nog bij de eerste dertien eindigen om zich te verzekeren van haar vierde Spelen. Daar voldeed ze met haar tweede WK-goud op deze afstand ruimschoots aan.

De WK zwemmen begonnen vorige week vrijdag en gaan zondag verder met het langebaantoernooi. De wereldkampioenschappen kortebaan waren in 2014 al in Doha. Qatar heeft ook een Formule 1-race en organiseerde in 2019 de WK atletiek, maar bij geen van die evenementen was de roep om een boycot zo luid als voor het wereldkampioenschap voetbal van eind 2022.