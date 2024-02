Atlete Bol verslaat Klaver en rent vierde tijd ooit op 400 meter

Atlete Femke Bol heeft bij indoorwedstrijden in het Franse Liévin haar beste wereldjaartijd op de 400 meter indoor aangescherpt tot 49,63 seconden. De 23-jarige Amersfoortse kwam niet aan haar wereldrecord van 49,26, maar klokte wel de vierde tijd ooit.

Bol troefde vriendin Lieke Klaver af, evenals een jaar geleden in de finale van de EK indoor in Istanbul. Klaver probeerde wel in het spoor van Bol mee te gaan in de Arena Stade Couvert, maar in de tweede ronde moest ze terrein prijs geven. Ze liep met 50,50 wel haar beste tijd van dit jaar en eindigde daarmee als tweede.

“Ik weet niet of ik mijn wereldrecord ooit zal verbeteren, maar ik heb het al in bezit en dus kan ik vooral rennen voor de medailles”, zei Bol in het flashinterview. “Ik had geen afspraken met Lieke gemaakt over hoe we het zouden doen bij het uitkomen van de bocht. We trainen samen, dus we kennen het perfecte scenario. Ik loop hier mijn tweede tijd ooit en veel sneller dan een jaar geleden hier, dus ik kan niet anders dan tevreden zijn.”

De 400 meter indoor is voor Bol geen hoofdnummer, maar wel een belangrijke afstand. Ze doet er de snelheid op die ze in het outdoorseizoen nodig heeft voor haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Op dat nummer veroverde ze vorig jaar in Boedapest de wereldtitel en wil ze op de Olympische Spelen komende zomer in Parijs voor het goud gaan.

De 400 meter zit ook in haar repertoire omdat Bol de grote troef is van de estafetteploeg op de 4×400 meter. Op de WK won ze met de estafettevrouwen het goud. De twee wereldtitels in Boedapest leverden haar de verkiezing tot Europees atlete van het jaar én de Sportvrouw van het Jaar in Nederland op.

Bol heeft voor deze winter haar zinnen gezet op de wereldtitel indoor op de 400 meter bij de WK in Glasgow begin maart. Die titel ontbreekt nog op haar erelijst. Twee jaar geleden in Belgrado was er al wel zilver. Toen moest ze topatlete Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s voor zich dulden.

Klaver liep in Liévin al haar vierde 400 meter van dit indoorseizoen, maar trof voor het eerst Bol in dezelfde race. De keer daarvoor was op de EK in Istanbul in maart 2023, toen Bol het goud veroverde en Klaver het zilver.