Atlete Visser valt in Liévin uit in finale 60 meter horden

Atlete Nadine Visser heeft bij indoorwedstrijden in Liévin de finish niet gehaald in de finale van de 60 meter horden. De tweevoudig Europees kampioene op dit onderdeel trapte na een flitsende start vol op de eerste horde en raakte uit balans. Ze staakte meteen de race en moest toezien hoe de Nigeriaanse Tobi Amusan won in 7,83.

Visser was in Liévin, een wedstrijd uit de World Athletics Indoor Tour, wel probleemloos door de series gekomen in 7,95. De Noord-Hollandse toonde deze winter grote vorm door al twee keer 7,80 te lopen, iets boven haar Nederlands record van 7,77 en de vierde tijd van dit jaar in de wereld.