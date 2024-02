Wielrenner Florian Vermeersch heeft door een valpartij tijdens de Ronde van Murcia een breuk in het dijbeen opgelopen. Dat meldde zijn ploeg Lotto Dstny na afloop van de Spaanse koers.

Vermeersch wordt zaterdag nog geopereerd in het ziekenhuis in Murcia. Voor de 24-jarige Belg was het pas de eerste wedstrijd van het seizoen.

De Australiër Ben O’Connor van Decathlon AG2R schreef de Ronde van Murcia op zijn naam.