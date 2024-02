Schaatsers grijpen nipt naast wereldtitel op teamsprint

De Nederlandse schaatsers hebben net naast de wereldtitel op de teamsprint gegrepen. In Calgary reden Janno Botman, Jenning de Boo en Tim Prins naar een wereldrecord met 1.17,17. De schaatsers van Canada doken daarna met minder dan 0,01 seconde daaronder. Noorwegen pakte het brons.

Na een goede start en een snelle tussenronde van De Boo werd Prins gelanceerd voor een sterke slotronde. De ploeg dook daarmee onder de beste tijd die Canada in 2017 had neergezet. Daarna reden Anders Johnson, Laurent Dubreuil en Antoine Gélinas-Beaulieu met een sterke slotronde naar vrijwel dezelfde tijd, maar volgens de klok was Canada net wat sneller.

Botman, De Boo en Prins debuteren op de WK.