Van Gerwen pakt tweede eindzege op rij na winst in Glasgow

Darter Michael van Gerwen heeft voor de tweede week op rij de eindzege opgeëist in de Premier League. Na Berlijn was de Nederlander dit keer de beste in het Schotse Glasgow. In de finale versloeg Van Gerwen regerend wereldkampioen Luke Humphries: 6-5.

Humphries kwam met een tiendarter op een 4-2-voorsprong en leek op weg naar de overwinning. Van Gerwen pakte met enig geluk de zevende leg en herpakte zich vervolgens. Bij 5-5 moest de laatste leg de beslissing brengen. Daarin toonde hij met een 140’er en een 180’er zijn klasse. Van Gerwen gooide uiteindelijk 56 uit.

Hij won eerder in de kwartfinales met 6-2 van Peter Wright, ondanks een gemiddelde van 89,65 per drie pijlen. De voor het thuispubliek spelende Schot was niet veel beter en miste bovendien te veel dubbels. Van Gerwen sloot af met een finish van 136.

Bij de laatste vier trof Van Gerwen de Engelsman Rob Cross. Na een flets begin pakte Van Gerwen de vierde leg met een tiendarter. Vervolgens liep hij weg bij Cross en won hij uiteindelijk met 6-4.

De drievoudig wereldkampioen schreef vorig jaar de Premier League voor de zevende keer op zijn naam. De competitie telt dit jaar zestien speelronden. De twaalfde ronde op 18 april is in Rotterdam. De beste vier darters van dit seizoen in de Premier League spelen op 23 mei om de hoofdprijs in Londen.