Krajicek hoopt op Alcaraz en droomt van Masters-predicaat in Ahoy

Richard Krajicek hoopt dat het ABN AMRO Open ooit een masterstoernooi kan worden. Dat zegt de toernooidirecteur tegenover het ANP. “Als die kans zich voordoet zeg ik ja. Maar dat hangt allemaal af van Parijs.”

Daarmee doelt Krajicek op het masterstoernooi van Parijs-Bercy, dat jaarlijks in oktober wordt gespeeld. Als dat evenement van de tenniskalender zou verdwijnen, kan Rotterdam het Masters-predicaat eventueel overnemen. Nu valt het nog in de iets lagere 500-categorie. “Maar als je een mastersevenement zou worden, dan zitten er ook veel voorwaarden aan vast. Voor nu willen we vooral zorgen dat we het beste 500-toernooi zijn van allemaal”, aldus de oud-Wimbledonkampioen.

Het is geen geheim dat veel spelers graag naar Ahoy komen voor het ABN AMRO Open. De faciliteiten zijn uitstekend. Ook dit jaar is het deelnemersveld sterk, met vier spelers uit de mondiale top 10. Eén daarvan is topfavoriet Jannik Sinner, die in januari in Melbourne zijn eerste grand slam pakte. Samen met Carlos Alcaraz is hij de toekomst van het mannentennis. “Ik denk uiteindelijk dat Sinner ook het toernooi wint”, zegt Krajicek. “Hij heeft deze week veel indruk op me gemaakt.”

Sinner komt graag naar Ahoy en nu wil Krajicek ook Alcaraz verleiden. De Spaanse nummer 2 van de wereld deed nog nooit mee in Rotterdam. Hij geeft de voorkeur aan toernooien in Zuid-Amerika in deze periode, maar het contract waaraan hij vastzit, verloopt binnenkort. “Zeker weten dat ik hem ga benaderen voor volgend jaar”, zegt Krajicek. “Ik heb al eens contact gehad met zijn manager, maar dat liep op niets uit. Binnenkort ga ik het zeker weer proberen.”

Naast dat spelers te spreken zijn over het ABN AMRO Open blijft ook het publiek in groten getale komen. Deze week is het tot nu een drukbezochte editie en daar is Krajicek erg blij mee. “Ik denk zelfs dat we een van onze succesvolste edities ooit draaien. Het zegt veel.”

De finale van het ABN AMRO Open is zondag.