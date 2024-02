Schaatssters met mislukte race naast de medailles op teamsprint

De Nederlandse schaatssters hebben bij de WK afstanden in het Canadese Calgary naast de medailles op de teamsprint gegrepen. Marrit Fledderus, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma-de Jong kwamen tot een tijd van 1.26,86 en eindigde daarmee als vierde. De titel ging net als een jaar eerder naar Canada, voor de VS en Polen.

Rijpma-De Jong kon na de start Fledderus en Leerdam niet bijhouden. Ze probeerde het gaatje te dichten, maar slaagde daar niet in en moest de drie ronden helemaal alleen rijden. Dat brak haar in de derde ronde op.

Nederland won dit onderdeel eerder in 2019, 2020 en 2022. Bij de WK in 2023 eindigde de ploeg in een andere samenstelling als vijfde.