Bol scherpt wereldrecord 400 meter indoor aan tot 49,24 seconden

Atlete Femke Bol heeft bij de NK indoor in Apeldoorn haar wereldrecord op de 400 meter scherper gezet. De 23-jarige Amersfoortse liet de klok na twee rondjes op de tartanbaan van het uitverkochte Omnisport stilstaan op 49,24. Die tijd lag twee honderdsten onder de 49,26, die ze een jaar geleden op de NK indoor in Apeldoorn liep en waarmee ze toen het 41 jaar oude wereldrecord van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova uit de boeken liep.

Bol veroverde met haar recordtijd voor de vijfde keer de nationale titel op de 400 meter indoor. Lieke Klaver eindigde evenals vorig jaar als tweede. Met een tijd van 50,10 verbeterde ze haar persoonlijk record.

Bol liet met haar spetterende optreden het afgeladen Omnisport bijkans ontploffen. Ze liep in de ideale buitenbaan en kruiste na de eerste ronde voor Klaver de binnenbaan in voor de slotronde. Daarin liet ze weer een splijtende versnelling zien, die Klaver te machtig was. De Enkhuizense liep niettemin in het spoor van Bol haar snelste 400 indoor ooit.

Bol had deze winter haar goede vorm al twee keer eerder getoond met toptijden. Ze opende begin februari haar seizoen in Metz met 49,69, een week later in Liévin noteerde ze 49,63. Ze is tot dusver de enige atlete in de wereld die dit jaar de 400 meter indoor onder de 50 seconden heeft gelopen.

De 400 meter indoor is voor Bol geen hoofdnummer, maar wel een belangrijke afstand. Ze doet er de snelheid op die ze in het outdoorseizoen nodig heeft voor haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Op dat nummer veroverde ze vorig jaar in Boedapest de wereldtitel en wil ze op de Olympische Spelen komende zomer in Parijs voor het goud gaan.

De 400 meter zit ook in haar repertoire omdat Bol de grote troef is van de estafetteploeg op de 4×400 meter. Op de WK in Boedapest van afgelopen zomer won Bol met de estafettevrouwen het goud. Die twee wereldtitels in Boedapest leverden haar de verkiezing tot Europees atlete van het jaar én de Sportvrouw van het Jaar in Nederland op.

Haar wereldrecord in Apeldoorn is de opmaat voor ongetwijfeld nieuw succes deze winter. Bol heeft haar zinnen gezet op de wereldtitel indoor op de 400 meter bij de WK in Glasgow begin maart. Die titel ontbreekt nog op haar almaar uitdijende erelijst. Twee jaar geleden in Belgrado was er al wel zilver. Toen moest ze topatlete Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s voor zich dulden.