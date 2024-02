Iserbyt wint veldrit Brussel maar kan Van der Haar niet bedreigen

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft in Brussel de laatste cross om de X2O-Trofee gewonnen. De renner van Pauwel Sauzen – Bingoal bleef zijn land- en ploeggenoot Michael Vanthourenhout voor. Op ruime achterstand volgde Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis als derde.

Lars van der Haar had een moeilijke dag, maar de Nederlander van Baloise-Trek Lions slaagde er wel in zijn leidende positie in het klassement, goed voor 30.000 euro, te behouden. Alleen Iserbyt kon hem nog bedreigen, maar die moest dan wel een gat van bijna vijf minuten op de Nederlander goed maken. Van der Haar finishte op ruim drie minuten als negende.

Vanthourenhout had zaterdag nog gewonnen in Sint-Niklaas waar zijn landgenoot Toon Aerts zijn rentree maakte na een dopingschorsing van twee jaar. Net als een dag eerder eindigde Aerts ook in Brussel als vierde.