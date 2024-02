Sabalenka hard onderuit in eerste partij na winst Australian Open

Tennisster Aryna Sabalenka is in haar eerste tennispartij na haar eindzege in de Australian Open hard onderuit gegaan. De Belarussische verloor in Dubai van de Kroatische Donna Vekic.

Sabalenka, de nummer 2 van de wereld, won nog wel de eerste set na een tiebreak, maar gaf de wedstrijd daarna volledig uit handen aan de steeds beter spelende Vekic. De nummer 31 van de wereld sloeg veertien aces en won de tweede en derde set met 6-3 en 6-0.

Sabalenka prolongeerde in januari haar titel op de Australian Open. Ze won in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne overtuigend van de Chinese Qinwen Zheng.