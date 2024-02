Amerikaan McNulty nieuwe leider UAE Tour na winst in tijdrit

De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty heeft dinsdag de tweede etappe van de UAE Tour gewonnen. In de Verenigde Arabische Emiraten was de 25-jarige renner de snelste in een individuele tijdrit over 12,1 kilometer. In het algemeen klassement van de zevendaagse rittenkoers neemt McNulty de leiderstrui over van de Belg Tim Merlier.

McNulty, renner van het UAE Team Emirates, reed in de vlakke race tegen de klok op het eiland Al Hudayriyat een tijd van 13.27 minuten. Zijn ploeggenoten Jay Vine uit Australië (op 2 seconden) en de Deen Mikkel Berg (op 4 seconden) completeerden het podium. Beste Nederlander in de tijdrit was de 23-jarige Tim van Dijke van Visma – Lease a Bike op de twaalfde plaats, met 25 seconden achterstand op de winnaar.