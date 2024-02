Darter Michael van Gerwen heeft voor de derde achtereenvolgende keer een wedstrijd in de Premier League gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was ook de beste in Newcastle, na zeges in Berlijn en Glasgow.

Van Gerwen rekende in Newcastle eerst af met Gerwyn Price uit Wales (6-4). De Brabander won vervolgens ook van het grote Engelse talent Luke Littler (6-5). In de finale was hij te sterk voor de Engelsman Nathan Aspinall (6-4).