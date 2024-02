Ajax treft in achtste finale groepswinnaar Conference League

Ajax wordt vrijdagmiddag tijdens een loting gekoppeld aan een tegenstander voor de achtste finales van de Conference League. De club uit Amsterdam treft één van de groepswinnaars van het derde toernooi van de UEFA. Dat zijn Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK Saloniki of Fenerbahçe, de ploeg van ex-Ajacied Dusan Tadic.

Ajax verzekerde zich van een plek in de achtste finales door een zege na verlenging in het uitduel met Bodø/Glimt (1-2). De ingevallen Kenneth Taylor, de afgelopen weken uitgefloten door het Amsterdamse publiek, maakte het winnende doelpunt. Beide ploegen speelden vorige week gelijk in de Johan Cruijff ArenA (2-2)