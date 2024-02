Tennisser Medvedev voegt oud-prof Simon toe aan team

Tennisser Daniil Medvedev voegt oud-speler Gilles Simon als coach toe aan zijn team. Dat melden diverse Franse media. Het is de eerste trainersklus voor Simon sinds hij eind 2022 zelf stopte als speler.

De 39-jarige Fransman zal Gilles Cervara ondersteunen in het team van de huidige nummer 4 van de wereld. Cervara is al sinds 2017 de vaste coach van Medvedev. Samen beleefden ze al meerdere successen. Medvedev won zijn eerste grand slam in 2021 bij de US Open en was al eens nummer 1 van de wereld. Wel verloor hij drie finales bij de Australian Open.

Het is onduidelijk wanneer Simon, voormalige nummer 6 van de wereld, voor het eerst bij Medvedev in de spelersbox zit.

Medvedev en zijn nieuwe coach speelden zelf vier keer tegen elkaar. De Fransman won drie van die onderlinge duels, Medvedev pakte er één.