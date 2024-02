Djokovic dolblij met terugkeer op favoriete masters Indian Wells

Tennisser Novak Djokovic is dolblij dat hij voor het eerst sinds 2019 weer kan deelnemen aan het masterstoernooi van Indian Wells. De afgelopen jaren kon de nummer 1 van de wereld niet meedoen aan het toernooi omdat Amerikaanse reisbeperkingen met betrekking tot corona dat tegenhielden.

“Het is vijf jaar geleden, veel te lang om geen deel uit te maken van het ‘Tennis Paradise’-toernooi, zonder twijfel een van de beste toernooien ter wereld”, zei Djokovic in een korte video. “Het is waarschijnlijk het favoriete masterstoernooi van heel veel spelers, waaronder dat van mijzelf. Ik kan niet wachten om weer te komen spelen.”

Djokovic greep in 2008 voor het eerst de titel op Indian Wells. “De eerste keer dat ik de titel won in Indian Wells, was dat op dat moment een van de mooiste titels uit mijn carrière. Ik had het geluk om het toernooi vervolgens nog vier keer te winnen en speelde een aantal epische wedstrijden in finales tegen Roger Federer en Rafael Nadal en veel van de grote spelers uit die tijd.”

In 2020 ging het masterstoernooi van Indian Wells niet door om de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Djokovic miste vervolgens de eerstvolgende drie edities van het toernooi omdat de Verenigde Staten geen ongevaccineerde buitenlanders toeliet.

Drievoudig Indian Wells-kampioen Nadal doet dit jaar ook mee aan het masterstoernooi. Nadal keert terug in wedstrijdverband nadat hij vorige maand de Australian Open miste door een spierscheuring.

Vorige week baarden Djokovic en Nadal opzien door een foto te plaatsen waarop te zien was dat zij, ver voor aanvang van het toernooi, samen richting Indian Wells vlogen. Het toernooi begint op 6 maart.