Wereldrecord Canadese tiener op 400 meter indoor niet erkend

De tijd die Christopher Morales Williams zaterdag op de 400 meter indoor liep, gaat niet officieel de boeken in als een wereldrecord. Door “een probleem met de startblokken” kan zijn prestatie niet worden bekrachtigd, meldt de U.S. Track & Field and Cross Country Coaches Association (USTFCCCA).

De 19-jarige Canadees liep zijn ‘record’ tijdens de Amerikaanse universitaire kampioenschappen in Arkansas in een tijd van 44,49 seconden. Morales Williams verbeterde daarmee de 44,52 seconden die de Amerikaan Michael Norman in 2018 had neergezet.

De USTFCCCA zegt dat de prestatie van Morales Williams wel ’s werelds beste tijd blijft, maar geen officieel wereldrecord is. Volgens de organisatie is de tiener na afloop op doping getest en was dat “niet het probleem”.