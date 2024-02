Nederlandse cricketers winnen op laatste bal van Nepal

De Nederlandse cricketers hebben de eerste T20-wedstrijd in Nepal gewonnen van het gastland. Oranje kwam tot 184 runs en won met een minimale marge van twee runs verschil. Gastland Nepal (182 runs) kwam dichtbij, maar moest de allerlaatste bal van de wedstrijd vier runs slaan voor de winst. Daar slaagde de ploeg niet in.

Roelof van der Merwe was aan Nederlandse zijde de topscorer met twee wickets. Nederland kende dankzij Michael Levitt (54 runs) een sterke start. Ook Sybrand Engelbrecht (49 not out), Scott Edwards (33) en Teja Nidamanuru (31) droegen bij aan het Nederlandse eindtotaal.

Bij een tussenstand van 126 runs leek Nepal kansloos, maar met zes vieren en drie zessen bracht Dipendra Singh Airee de Nepalezen terug in de wedstrijd. De routine van de 39-jarige Van der Merwe was ervoor nodig om Nepal in de allerlaatste over uit te bowlen, waardoor Oranje alsnog de winst pakte.

In juni van dit jaar is er een apart WK voor de korte spelvariant T20, waarvoor Oranje zich heeft geplaatst.