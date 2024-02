Het olympisch dorp in Parijs is af. Om dat te vieren kreeg Tony Estanguet, voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen, een symbolische sleutel overhandigd. De Franse president Emmanuel Macron was ook aanwezig.

In het olympisch dorp, in het departement Seine-Saint-Denis in het noorden van de Franse hoofdstad, is komende zomer tijdens de Spelen plaats voor ongeveer 14.500 atleten, trainers en begeleiders.

De Olympische Spelen in Parijs beginnen vrijdag 26 juli.