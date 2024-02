Verstappen begint F1-seizoen met zesde tijd in eerste training

Max Verstappen is het nieuwe seizoen in de Formule 1 begonnen met de zesde tijd in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein. De drievoudig wereldkampioen zette in de Red Bull op de mediumbanden een rondetijd van 1.33,238 neer. Dat was 0,369 seconde langzamer dan Daniel Ricciardo.

De Australische coureur van Visa Cash App RB, dat voorheen AlphaTauri heette, was op het circuit van Sakhir met 1.32,869, de snelste op de zachte banden. Achter Ricciardo zetten de twee McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri de beste tijden neer, eveneens op de zachte banden. Fernando Alonso was op de mediumband als vijfde een fractie sneller dan Verstappen.

Verstappen was tijdens de hele training niet tevreden over zijn wagen. Hij klaagde over de boordradio over de prestaties van zijn Red Bull, vooral bij het op- en afschakelen. “De auto springt alle kanten op”, zei hij. Aan het einde van de training concentreerde de 26-jarige Limburger zich op rondjes voor de long runs, voor de wedstrijd van zaterdag. Ook daarin bleef hij mopperen over haperingen bij het terugschakelen.

Teamgenoot Sergio Pérez kwam op de mediumbanden tot de twaalfde tijd, op 0,544 seconde van Ricciardo. Toch waren de verschillen van de coureurs op de mediumbanden niet zo groot. Ook de Mercedes- en Ferrari-coureurs reden op de mediumbanden. De Grote Prijs van Bahrein wordt zaterdag verreden. Later donderdag (16.00 uur) volgt de tweede vrije training. Op vrijdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie.