Horner ziet ‘sterke eenheid’ bij Red Bull na afwijzen klacht

De eenheid binnen het Formule 1-team van Red Bull is nog nooit zo sterk geweest als nu. Dat zei teambaas Christian Horner een dag nadat hij te horen kreeg dat de leiding van Red Bull hem vrijpleitte van vermeend ongepast gedrag.

“Ik ben gewoon blij dat het proces voorbij is. Ik kan er uiteraard geen commentaar op geven, maar hier ligt de focus nu heel erg op de Grote Prijs van Bahrein en het komende seizoen en het proberen te verdedigen van onze beide titels.”

Horner was door een vrouwelijke medewerker van het raceteam van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. De Britse teambaas, een bekendheid in Engeland, ontkende de aantijgingen en kan na het afronden van het onderzoek nu in functie blijven.

Op de vraag of het spijtig was dat het proces openbaar werd, weigerde Horner opnieuw commentaar te geven. “Ik ben blij om hier in Bahrein te zijn en met het team gefocust te zijn op het komende seizoen”, zei hij.

Red Bull heeft aangegeven dat het onderzoeksrapport vertrouwelijk zal blijven.