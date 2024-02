Teambazen Formule 1 niet tevreden met afhandeling zaak-Horner

Mercedes-teambaas Toto Wolff wil graag meer duidelijkheid over de beslissing van Red Bull om Christian Horner, de teambaas van het gelijknamige team, vrij te spreken van vermeend ongepast gedrag. “Ik denk dat onze sport meer transparantie nodig heeft”, zei Wolff tijdens een persconferentie in Sakhir, waar over twee dagen met de GP van Bahrein het Formule 1-seizoen begint.

“Als sport kunnen we het ons niet permitteren zulke dingen vaag te houden”, zei Wolff, die ook een standpunt van de Formule 1-bazen mist. Een dag eerder had Red Bull de uitkomst van een onderzoek naar het gedrag van Horner bekendgemaakt. Die kwam er op neer dat de klacht van een medewerkster over ongepast gedrag van de baas van het team rond wereldkampioen Max Verstappen was afgewezen. Nadere details werden niet gegeven door het Oostenrijkse drank- en mediabedrijf. Ook Horner zei alleen dat hij tevreden was met de uitkomst.

Wolff vindt dat behalve Red Bull ook de bazen van de Formule 1 meer duidelijkheid hadden moeten verschaffen. McLaren-teambaas Zak Brown sloot zich daarbij aan. Ook hij vindt dat Formule 1-eigenaar Liberty, als houder van de commerciële rechten, en de internationale autosportbond FIA, die verantwoordelijk is voor de naleving van de regels, zich hadden kunnen uitspreken over de zaak. “De sport heeft dat nodig om er een streep onder te zetten”, zei Brown.