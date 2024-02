Tennisser Nishikori maakt rentree op masterstoernooi Miami

Tennisser Kei Nishikori maakt na langdurig blessureleed zijn rentree tijdens het masterstoernooi van Miami in maart. De 34-jarige Japanner heeft een wildcard gekregen, zo laat de organisatie weten.

De voormalige nummer 4 van de wereld kwam in juli vorig jaar voor het laatst in actie en is inmiddels afgezakt naar de 353e positie. Hij onderging eerder een heupoperatie en kreeg vervolgens last van een knie. Nishikori won tot dusver twaalf ATP-titels en verloor in 2014 de finale van de US Open van de Kroaat Marin Cilic.

De voormalige grandslamkampioenen Venus Williams, Caroline Wozniacki en Emma Raducanu kregen een wildcard voor het vrouwentoernooi van Miami.