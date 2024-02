Verstappen geeft in tweede vrije training toe op Hamilton

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein in de Formule 1 bijna een halve seconde moeten toegeven op Lewis Hamilton. De Britse coureur van Mercedes was de snelste op het circuit van Sakhir: 1.30,374. Hij werd gevolgd door zijn land- en teamgenoot George Russell. De Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) was goed voor de derde tijd.

Verstappen was 0,477 seconde minder snel dan Hamilton en kwam tot de zesde tijd. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez gaf 0,741 seconde toe en realiseerde de tiende tijd.

De tweede vrije training vond in het donker plaats, net als vrijdag de kwalificatie en zaterdag de Grote Prijs zelf. In de eerste vrije training was de Australiër Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB, voorheen AlphaTauri) nog de snelste, eveneens op de snellere zachte banden. Verstappen reed toen, net als de coureurs van onder meer Mercedes, op mediumbanden en kwam tot de zesde tijd, een fractie voor Hamilton.

De Grote Prijs van Bahrein wordt zaterdag verreden. Op vrijdag zijn de derde vrije training en de kwalificatie.