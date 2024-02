Amsterdamse politiechef Paauw beoogd KNVB-voorzitter

Het bondsbestuur van de KNVB draagt de 65-jarige Frank Paauw op 28 maart voor als nieuwe voorzitter van de voetbalbond. De hoofdcommissaris van de politie Amsterdam is de beoogde opvolger van Just Spee, die vorig jaar zijn werk om gezondheidsredenen neerlegde.

Het is de bedoeling dat Paauw op 1 juni aan zijn werkzaamheden voor de KNVB gaat beginnen. De speciaal in het leven geroepen selectiecommissie noemt Paauw in hun argumentatie voor de kandidatuur “gepokt en gemazeld als leider in een buitengewoon complex, maatschappelijk uiterst relevant krachtenveld”.