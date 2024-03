Dominante Verstappen begint seizoen met zege in GP Bahrein

Max Verstappen heeft op dominante wijze de eerste race van het Formule 1-seizoen, de Grote Prijs van Bahrein, gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was op het Bahrain International Circuit in Sakhir van start tot finish oppermachtig in de Red Bull. Teamgenoot Sergio Pérez uit Mexico eindigde als tweede en de Spanjaard Carlos Sainz als derde.

Het is de 55e GP-overwinning voor Verstappen, die aan zijn tiende seizoen in de Formule 1 is begonnen. Dat deed de 26-jarige Limburger in Bahrein vanaf poleposition, de 33e pole uit zijn carrière.

Verstappen was goed weg en nam meteen een voorsprong van meer dan een seconde op Charles Leclerc die naast hem stond op de startopstelling. De Ferrari-coureur kon zo geen gebruikmaken van de slipstream van de Nederlander na de eerste ronde. Leclerc werd ook al snel ingehaald door George Russell in de Mercedes, die er ook niet in slaagde dichter bij Verstappen te komen.

De wereldkampioen vergrootte zijn voorsprong gestaag en had na tien ronden zo’n acht seconden marge op de Brit. Verstappen reed lang door op zijn eerste set zachte banden en was na de pitstop veel sneller dan de rest van het veld op de harde banden. Teamgenoot Pérez was intussen opgerukt naar de tweede plaats en Sainz had zijn teamgenoot Leclerc en Russell ingehaald.

Waar de meeste teams tegen problemen aanliepen in de eerste race leek Red Bull alles in orde te hebben met de RB20. Mercedes had problemen net de accu, bij Ferrari ontbrak het met name Leclerc in het begin aan balans in de wagen. Verstappen had een gat van bijna twintig seconden op Pérez en kon na de tweede pitsstop op nieuwe zachte banden nog een aanval doen op de snelste ronde. Dat leverde hem nog een extra WK-punt op met een ronde die 1,4 seconde sneller was dan de gehele concurrentie.

Leclerc herstelde zich in het tweede deel van de race en profiteerde van een foutje bij Russell om de vierde plaats over te nemen. De Ferrari’s troefden daarmee concurrenten Mercedes en McLaren af, Russell werd vijfde en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton slechts zevende. Maar ze weten dat het gat met de Red Bulls, en zeker die van Verstappen, in de race nog heel groot is.