Beachduo Stam/Schoon begint in Doha aan route naar Eiffeltoren

Met het Elite 16-toernooi van Doha begint voor Katja Stam en Raïsa Schoon woensdag het seizoen dat het hoogtepunt kent vrijwel onder de Eiffeltoren. Op een van de meest aansprekende locaties van de Olympische Spelen van Parijs staat daar eind juli het beachvolleybalstadion waar het Nederlandse topduo met de hoogste ambitie naartoe werkt.

Stam (25) en Schoon (22) hoeven zich geen zorgen meer te maken over hun ranking. Als nummer 5 op een lijst waarvan de beste zeventien koppels zich plaatsen is deelname aan de Spelen verzekerd. “We hebben het afgelopen jaar bewust veel toernooien gespeeld, zodat we ons dit jaar wat meer kunnen focussen op Parijs”, vertelde coach Frank van den Outenaar eerder tijdens een persbijeenkomst. De twaalf beste resultaten sinds begin 2023 tellen mee. “Het toernooi in Doha is al ons twaalfde en het gemiddelde resultaat is ruim voldoende om met een gerust gevoel naar de Spelen toe te werken.”

Drie jaar geleden wonnen ze verrassend het olympisch kwalificatietoernooi in Den Haag en mochten ze met het reeds geplaatste Nederlandse duo Sanne Keizer/Madelein Meppelink naar Tokio afreizen. En dat terwijl ze pas een jaar een koppel vormden en eigenlijk vaker aan Parijs dachten dan aan Tokio, waar ze na de groepsfase (derde) in de tussenronde strandden. Stam: “Het is goed dat we alle poespas die rond de Spelen hangt, hebben meegemaakt. Maar we hoorden wel: dit zijn door alle maatregelen rond corona niet de echte Spelen. Dat idee heb ik nu met Parijs wel.” Schoon: “En we hebben er nu ook drie jaar naartoe gewerkt.”

Het afgelopen jaar begon goed met winst in Doha. In het najaar stuitten ze vaak op het Braziliaanse topkoppel Ana Patricia/Duda. Stam: “Eind november in João Pessoa was het 15-13 in de derde set, een kleiner verschil kan niet. En we hebben eerder al eens van ze gewonnen.”

Hun karakters zijn verschillend, dat uit zich ook in het zand. Stam, afkomstig uit Emmen, is wat “springeriger” in het veld. “Ik moest juist leren wat meer netheid in mijn spel te krijgen. Raïsa is daar scherper op. Als die een pass kreeg die haar niet lag, was het van: hallo! Ik stond daar veel minder bij stil. Aan de andere kant heeft ze wel wat van mijn energie overgenomen.”

Veel praten bracht ze dichter bij elkaar. “We vullen elkaar goed aan”, concludeert Stam inmiddels. “En af en toe vinden we elkaar even niet zo aardig.” Al zal de Werkendamse Schoon dat het minst snel uiten: “Ik ben conflictvermijdend.”