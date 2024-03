Atlete Hassan maakt uitstapje naar WK veldlopen

Sifan Hassan maakt een uitstapje naar een oude liefde, het veldlopen. De Nederlandse topatlete doet op 30 maart mee aan de wereldkampioenschappen cross country in Belgrado. Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie bevestigde bij de WK indoor in Glasgow haar deelname.

Hassan eindigde zondag in de marathon van Tokio als vierde in 2.18.05. Ze kondigde eerder al aan dat ze na de marathon haar aandacht verlegt naar de baan en van plan is in de Verenigde Staten wat baanwedstrijden te lopen. De WK veldlopen zijn daar nu bijgekomen. Wat ze precies gaat doen op de Olympische Spelen in Parijs, is nog altijd niet bekend, maar een combinatie van de marathon en baanafstanden is denkbaar.

Hassan liep in het begin van haar carrière graag crossjes. Ze veroverde in 2015 de Europese titel. In Belgrado won ze in 2013 de EK veldlopen voor beloften (onder 23).