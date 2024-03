Kooij sprint naar ritwinst in Parijs-Nice

Olav Kooij heeft de eerste etappe van de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. De jonge wielrenner van Visma – Lease a Bike was na 157 kilometer met start en finish in Les Mureaux de snelste in de sprint. Het verschil met de Deen Mads Pedersen was amper waarneembaar. De Nieuw-Zeelander Laurence Pithie werd derde, de Nederlander Nils Eekhoff vierde.

Voor Kooij (22) was het al zijn derde zege van dit seizoen. Eerder won hij de Clásica de Almería en een rit in de UAE Tour.

Maandag volgt een grotendeels vlakke rit van Thiory naar Montargis. Dinsdag is er een individuele tijdrit in Auxerre. Parijs-Nice duurt tot en met zondag.