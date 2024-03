Visser trapt tegen hekje en mist WK-finale 60 meter horden

Nadine Visser is bij de WK indooratletiek in Glasgow niet doorgedrongen tot de finale van de 60 meter horden. De Noord-Hollandse raakte de eerste horde en daardoor zo uit balans dat ze slechts als achtste en laatste eindigde in haar heat van de halve finales in een tijd van 8,42.

“Ik ben even helemaal leeg”, zei een aangeslagen Visser in de catacomben van de Emirates Arena. “Ik weet het niet precies, maar als dit gebeurt, zit je vaak te dicht op de eerste horde. Het is me eerder dit seizoen in Liévin ook gebeurd.”

Visser was vol ongeloof. “Ik snap het niet, want juist op de start heb ik dit seizoen heel hard gewerkt en ik heb het de laatste races goed gedaan, ik was zo vol vertrouwen. Ik was ervan overtuigd dat ik een persoonlijk record kon lopen en een medaille kon winnen. Na zo’n tik kun je het echter niet meer herstellen. Ik moet goed bedenken waarom dit gebeurt en ervoor zorgen dat me dit nooit meer overkomt.”

Visser was deze winter in vorm. Ze liep in de week voor de WK bij indoorwedstrijden in Madrid 7,78, de beste Europese tijd van dit jaar en een honderdste boven haar Nederlands record van 7,77. De 29-jarige atlete won al eens brons, in 2018 bij de WK indoor in Birmingham. Ze is ook tweevoudig Europees kampioene op de kortste hordesprint.