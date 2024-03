De sprinters van de 4×400 meter estafette hebben op de WK indooratletiek in Glasgow evenals twee jaar geleden een bronzen medaille behaald. België, met kersvers wereldkampioen Alexander Doom als slotloper, prolongeerde de titel in een tijd van 3.02,54. Het team van de Verenigde Staten won het zilver in 3.02,60.

Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard en Tony van Diepen liepen de hele finale in derde positie. Hun tijd van 3.04,25 was wel een dik Nederlands record.

Agard en Van Diepen maakten twee jaar geleden in Belgrado ook deel uit van het estafetteteam dat brons won op de WK indoor. Nick Smidt en Taymir Burnet waren toen de andere twee lopers.