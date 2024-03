Motorcoureur en tweevoudig wereldkampioen Francesco Bagnaia blijft Ducati trouw. Hij heeft zijn contract bij de Italiaanse renstal tot en met 2026 verlengd. Dat meldt Ducati via sociale media.

De 27-jarige Bagnaia veroverde in 2022 en 2023 de wereldtitel in de MotoGP, de koningsklasse voor motorcoureurs. De Italiaan rijdt al sinds 2019 op een Ducati. Bagnaia won achttien wedstrijden in de MotoGP, waarvan zes afgelopen jaar.

Het nieuwe seizoen in de MotoGP begint komend weekeinde in Qatar.