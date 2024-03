Wielrenner Arvid de Kleijn heeft de tweede etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 29-jarige Nederlander van Tudor Pro Cycling Team was na een grotendeels vlakke rit over ruim 177 kilometer van Thoiry naar Montargis de snelste in de massasprint.

Laurence Pithie uit Nieuw-Zeeland werd tweede, voor de Nederlanders Dylan Groenewegen en Danny van Poppel. Pithie nam na zijn tweede plaats de leiderstrui over van de Nederlander Olav Kooij van Visma – Lease a Bike, de winnaar van de eerste etappe.