Succesvolle coach McIntosh weg bij Watersportverbond

Succescoach Aaron McIntosh vertrekt bij het Watersportverbond. De Nieuw-Zeelander, voormalig coach van de inmiddels gestopte Dorian van Rijsselberghe, had een belangrijke rol in de olympische titels van de windsurfers in 2012, 2016 en 2021.

“De atleten van McIntosh slaagden er niet in om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024. Hierdoor was het voor het Watersportverbond niet haalbaar om door te gaan”, aldus de bond in een verklaring. Onder anderen Kiran Badloe liep plaatsing voor de Spelen van Parijs mis.

McIntosh was sinds 2008 in dienst bij het Watersportverbond. “We zijn McIntosh ontzettend dankbaar voor zijn onschatbare bijdrage aan het Nederlandse windsurfen gedurende meer dan vijftien jaar”, meldt hoofdcoach Arnoud Hummel. “Zijn passie, toewijding en ongeëvenaarde expertise hebben onze atleten geholpen om uit te blinken.”

Het Watersportverbond noemt McIntosh “een van de leidende figuren in de wereld van coaching”. Hij hielp zijn atleten aan drie gouden olympische medailles, vijf wereldtitels en twee Europese titels.