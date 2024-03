Cricketers verslaan gastland Nepal in T20-finale

De Nederlandse cricketers hebben Nepal verslagen in de T20-finale. Gastland Nepal kwam in de hoofdstad Kathmandu tot 184 runs, Oranje tot 189.

Na een goede start, met een hoofdrol voor Michael Levitt (54 runs), hield Sybrand Engelbrecht het scoringstempo hoog. In de slotfase maakte Timm van der Gugten indruk. Hij bleef ongeslagen met 21 runs uit slechts vijf ballen en bezorgde Nederland in de allerlaatste over van de wedstrijd de toernooiwinst.

De T20-reeks past in de voorbereiding van Oranje op de T20 World Cup, die in juni in de Verenigde Staten en het Caribisch gebied zal worden gespeeld.