Hockeyer Brinkman vervolgt loopbaan bij Den Bosch

Hockeyer Thierry Brinkman vervolgt zijn loopbaan bij Den Bosch. De 173-voudig international, aanvoerder van Oranje, maakte woensdag bekend dat hij Bloemendaal na dit seizoen gaat verlaten. De aanvaller heeft voor vier jaar getekend in Brabant.

“Het was een hele moeilijke beslissing waar ik lang over nagedacht heb. Ik heb negen fantastische en succesvolle jaren bij Bloemendaal gehad. Ik heb daar vrienden voor het leven gemaakt en momenten beleefd die ik nooit meer zal vergeten”, aldus de 28-jarige Brinkman in een verklaring.

“Maar voor mij begint op weg naar de Spelen van 2028 een nieuwe fase. Zoals gewoonlijk blijf ik streven om het maximale uit mezelf te halen en daar hoort voor mij deze stap bij. Uit m’n comfortzone stappen en samen met een nieuw en ambitieus team verder bouwen. Ik hoop dat ik met mijn ervaring van waarde kan zijn voor het team en kijk uit naar deze nieuwe fase in zowel mijn carrière als privéleven.”

Brinkman werd drie keer landskampioen met Bloemendaal. Bovendien won hij er vier keer de Euro Hockey League, het grootste toernooi van Europa voor clubteams.

Bloemendaal staat momenteel derde in de hoofdklasse, Den Bosch zesde. “De club is erg trots op het aantrekken van Thierry. Het onderstreept dat we als club aantrekkelijk zijn voor Nederlandse internationals en toptalenten in het mannenhockey”, aldus Reinier Hoogwout, bestuurslid tophockey. “De geleidelijke groei van de prestaties van de afgelopen jaren, geeft ons het vertrouwen dat de gekozen route naar de top de juiste is. We krijgen hiermee nogmaals de bevestiging dat we op de goede weg zijn.”