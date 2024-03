Rus Medvedev bereid als ‘neutrale’ tennisser te spelen in Parijs

De Russische tennisser Daniil Medvedev is van plan als neutrale tennisser mee te doen aan de Olympische Spelen in Parijs. “Als het enigszins kan, ga ik voor zowel het enkel- als dubbelspel. De Spelen in Tokio vond ik een geweldige ervaring”, zei de nummer 4 van de wereld bij het toernooi in Indian Wells.

De internationale tennisfederatie ITF had kort daarvoor bekendgemaakt dat ze de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité overneemt en tennissers uit Rusland en Belarus toestemming geeft als neutrale sporters mee te doen in Parijs. Een belangrijke voorwaarde is dat sporters de oorlog tegen Oekraïne niet steunen en evenmin banden hebben met het leger.

“Als het onder neutrale vlag moet, speel ik onder neutrale vlag. Ik zal de regels volgen”, zei Medvedev. “Tokio beschouw ik als een van de mooiste herinneringen in mijn sportleven. Het verraste me, omdat we in tennis vaak denken dat de grandslamtoernooien belangrijker zijn”, aldus de Rus, die in Tokio werd uitgeschakeld in de kwartfinales. “Als ik meedoe, is het om goed tennis te laten zien en te proberen te winnen.”

Het olympisch tennistoernooi begint op 27 juli.