Wedstrijdrentree wielrenster Van Dijk vijf maanden na bevalling

Wielrenster Ellen van Dijk maakt vrijdag haar rentree in het wielerpeloton, achttien maanden nadat ze haar carrière tijdelijk had beëindigd voor zwangerschap en vijf maanden na de geboorte van haar zoontje Faas. De 37-jarige renster van Lidl-Trek staat vrijdag aan de start van de Vuelta Extremadura, een driedaagse rittenkoers in Spanje.

“Ik heb het grootste deel van de tijd getraind, maar er is in de tussentijd veel gebeurd en veel veranderd in mijn leven buiten het wielrennen. Ik ben benieuwd waar ik op dit moment sta”, zegt de drievoudig wereldkampioene tijdrijden op de website van haar ploeg Lidl-Trek.

“We hebben deze wedstrijd gekozen als mijn eerste race omdat er een mooie tijdrit in zit, dus dat is mijn hoofddoel van de komende drie dagen”, vervolgt Van Dijk. “Ik wil heel graag weer in de tijdritmodus komen, het is de discipline waar ik het meest van houd.”

Van Dijk gaat op de website van haar ploeg ook nog in op het moederschap. “De pijn die ik heb ervaren tijdens de bevalling was iets wat ik nog nooit eerder heb gevoeld of ooit van tevoren had kunnen beschrijven. Dus als ik het zwaar heb op de fiets, kan ik daar altijd aan terugdenken en bedenken dat het tien keer of meer erger kan zijn.”