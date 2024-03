Wielrenner Evenepoel noemt verbod op hoofdsok ‘lachwekkend’

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel noemt het verbod van de internationale wielrenunie (UCI) op het dragen van een ‘hoofdsok’ onder de tijdrithelm ‘lachwekkend’. “Twee jaar geleden hebben ze toestemming gegeven voor onze helm en nu trekken ze dat weer in. Ze maken de wielersport belachelijk en zorgen ervoor dat alle renners zich tegen de UCI keren”, zei de wereldkampioen tijdrijden na de vierde etappe van Parijs-Nice.

De UCI kwam met het verbod een dag na de tijdrit in de Tirreno-Adriatico. Volgens de bond draagt de bivakmuts die in de speciale tijdrithelmen is ingenaaid niet bij aan de veiligheid van de renners en daarom in strijd met de regels.

De UCI kondigde ook aan dat het gaat kijken naar de futuristische tijdrithelmen die onder anderen de renners van Visma – Lease a Bike dragen. “De UCI erkent dat deze nieuwe helmen niet meteen ingaan tegen de bestaande UCI-regels, maar het baart ons zorgen dat de nieuwe trend in het design meer focust op prestatie dan de primaire functie van de helm, namelijk het verzekeren van de veiligheid van de drager bij een valpartij.”