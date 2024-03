Schaatsster Kok richt zich op zilver achter ongenaakbare Takagi

Femke Kok richt zich na de eerste dag van het WK sprint op het veroveren van zilver. De wereldkampioene op de 500 meter staat in het klassement tweede achter de Japanse Miho Takagi en die is volgens Kok gewoonweg te goed op dit toernooi. “Ik denk het wel. Ik wist dat het lastig zou worden, want zij reed al zo’n goede 500 meter”, zei ze in de Max Aicher Arena in Inzell. Ze denkt zelf met landgenote Jutta Leerdam om de resterende medailles te gaan strijden.

Kok won zelf eerder op de dag de 500 meter in 37,07 en dat was best een verrassing voor haar. “Het voelde helemaal niet goed, maar het was toch best goed. En ook nog in een baanrecord. Inzell is toch een baan waar altijd grote kampioenen hebben gereden, dus daar ben ik best trots op.”

De wereldkampioene op de 500 meter moest rijden nadat Takagi net 37,13 had gereden. “Ik schrok daar best van, want dat is echt superhard. Ik probeerde mijn hoofd erbij te houden en ben blij dat ik er nog onder ben gegaan.”

Op de 1000 meter kon Kok Takagi tot 800 meter bijhouden. “Daarna voelde ik haar komen en wilde ik mee, waardoor ik te veel omhoog kwam. Ik ben op waarde geklopt, maar het niveau is ook wel heel hoog.”

De Japanse leidt in het klassement en heeft vooraf laten weten dat ze na het WK sprint ook wil meedoen aan het WK allround dat zaterdag begint. Kok heeft daar veel respect voor. “Ik snap haar wel. Ze is supergoed in vorm, wat heeft ze te verliezen?”