Schaatser De Boo derde na eerste dag WK sprint, Nuis vierde

Schaatser Jenning de Boo staat na de eerste dag van het WK sprint in Inzell op de derde plaats. De 20-jarige Groninger was op de 1000 meter in een rechtstreeks duel met klassementsleider Laurent Dubreuil uit Canada een fractie sneller en eindigde als vierde in 1.08,28. De 1000 meter werd gewonnen door Zhongyan Ning uit China in 1.07,67. Dubreuil blijft eerste in het klassement.

Kjeld Nuis eindigde met 1.07,90 als derde op de 1000 meter. De 34-jarige Zuid-Hollander was 0,23 seconde langzamer dan Ning. In het klassement neemt hij de vierde plaats in na twee afstanden.

Joep Wennemars kwam in de tweede bocht ten val en eindigde op ruime achterstand. Voor het klassement is de 21-jarige debutant daarmee kansloos.

Dubreuil heeft in het klassement een minieme voorsprong van 0,03 seconde op de Chinees Ning voor de tweede 500 meter. De Boo staat daar achter met een achterstand van 0,17 seconde op de Canadees. Nuis, die op de 1000 meter ook de Belg Mathias Vosté met 1.07,85 nog voor moest laten, volgt op 0,29 seconde in het klassement.