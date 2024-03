De Boo hoopt dat kans op wereldtitel hem nog een boost geeft

Schaatser Jenning de Boo doet bij zijn eerste WK sprint halverwege mee om de wereldtitel en dat moet hem helpen op de tweede dag. Wel vond de 20-jarige Groninger het heel vermoeiend. “Ik zat best kapot in die laatste ronde van de 1000 meter, maar ik heb zin in morgen”, keek hij alweer optimistisch vooruit. Kort daarvoor was de sprinter nog te vermoeid om op zijn benen te kunnen blijven staan of om te zitten.

De Boo eindigde donderdag als derde op de 500 meter en staat na de vierde tijd op de 1000 meter ook nog steeds derde in het klassement op 0,17 seconde van de Canadees Laurent Dubreuil. “Ik sta er nog steeds goed voor. Ik hoop dat ik een beetje kan herstellen en vooral dat ik morgen een betere 500 meter kan rijden.”

Vooral op de korte afstand hoopt de sprinter op de tweede dag het verschil te kunnen maken. “In mijn 500 meter zaten veel foutjes en het kan beter”, vond hij over zijn rit die in 34,65 ging. “Ik denk dat ik hier even hard kan rijden als in Thialf”, refereerde hij aan de 34,44 die hij in december in Thialf reed.

Aan de wereldtitel had De Boo vooraf aan het toernooi nog niet veel gedacht, maar hij geeft toe dat hij daar ondertussen wel mee bezig is. “Maar ik laat het rekenwerk aan mijn coaches over en ga lekker schaatsen. Dan zie ik wel wat er morgen uitkomt. Misschien dat het me een boost geeft, daar ga ik morgen achter komen.”