Russell wil snel opheldering in affaires rond FIA-baas Ben Sulayem

De Britse Formule 1-coureur George Russell wil snel opheldering in de affaires rond FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. “We willen de feiten zien, duidelijkheid en een eerlijk speelveld”, zei de coureur van Mercedes in aanloop naar de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Russell is de voorzitter van de coureursvakbond in de Formule 1.

Ben Sulayem, de baas van de internationale autosportfederatie FIA, is in opspraak geraakt door twee heikele kwesties. Hij zou vorig jaar de uitslag van de Grote Prijs van Saudi-Arabië persoonlijk hebben beïnvloed door erop aan te dringen een tijdstraf van tien seconden voor Fernando Alonso ongedaan te maken. Hierdoor schoof Alonso weer door naar de derde plaats en viel Russell terug naar de vierde plaats.

Ook zou Ben Sulayem hebben getracht vorig jaar het doorgaan van de Grote Prijs van Las Vegas te verhinderen door goedkeuring van het nieuwe racecircuit tegen te houden. De ethische commissie van de FIA doet onderzoek naar beide beschuldigingen.

“Het is jammer dat onderwerpen die niets met racen te maken hebben de krantenkoppen domineren”, zei Russell. “Racen zou altijd prioriteit één moeten zijn. Wij zijn daarom voor openheid, want we willen racen in eerlijke omstandigheden. Wij waren vorig jaar ook zeer verrast dat de straf van Alonso werd teruggedraaid.”