Schaatsster Kok pakt bij WK sprint zilver achter Japanse Takagi

Femke Kok heeft achter de ongenaakbare Miho Takagi zilver veroverd op het WK sprint. De 23-jarige Friezin werd met 1.13,57 derde op de afsluitende 1000 meter en bleef landgenote Jutta Leerdam voor het zilver net voor.

Leerdam won de afsluitende 1000 meter in een baanrecord van 1.12,86. Dat was net niet genoeg om Kok te passeren, waardoor ze genoegen moest nemen met brons. Takagi werd op de 1000 meter tweede in 1.13,13 en behield haar voorsprong op de twee Nederlandse schaatssters.

Takagi verzekerde zich na 2020 van haar tweede wereldtitel op de sprint. De Japanse schaatsster van coach Johan de Wit werd eerder dit seizoen wereldkampioene op de 1000 en 1500 meter.

Isabel Grevelt sloot haar sprintvierkamp af met 1.15,28 op de tweede 1000 meter, maar werd gediskwalificeerd na een ongeoorloofde finish.

Kok begon aan de laatste 1000 meter met een achterstand van 0,67 op Takagi. Ze werd in de rit ook verslagen door de Japanse. Kok won in 2022 ook zilver op de sprintvierkamp, toen achter Leerdam. Nu gaf ze na vier afstanden 1,11 seconde toe op Takagi.

Leerdam kwam met haar ijzersterke slotrit nog dicht in de buurt van Kok. Ze geeft na vier afstanden 1,44 toe op de Japanse wereldkampioene.