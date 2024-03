Media melden mogelijke schorsing topadviseur Marko bij Red Bull

De mogelijkheid bestaat dat topadviseur Helmut Marko wordt geschorst bij Red Bull. Hij zou degene zijn die gevoelige informatie over teambaas Christian Horner heeft gelekt naar de media. De Oostenrijkse zender ORF heeft het nieuws over de mogelijke schorsing naar buiten gebracht.

Horner is onlangs vrijgepleit van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke werknemer van het Formule 1-team van Red Bull. De vrouw zou maandag op non-actief zijn gesteld. De zaak bleef echter doorsudderen nadat er een e-mail was rondgestuurd met daarin screenshots van WhatsApp-gesprekken die Horner zou hebben gehad met de vrouw die een aanklacht tegen hem indiende.

Het moederbedrijf van Red Bull zou een onderzoek zijn begonnen tegen de 80-jarige Marko. De Oostenrijker zei tegen de ORF over de schorsing dat “die mogelijkheid theoretisch altijd bestaat. Het is een complexe zaak en uiteindelijk bepaal ik zelf wat ik doe.” Op het circuit in Djedda, bij de Grote Prijs van Saudi-Arabië, ging Marko er niet op in. “Er zijn zoveel geruchten, ik wil er niets over zeggen. We willen vrede in het team”, zei hij tegen Sky Sports.

Marko is een vertrouweling van Max Verstappen. Hij haalde de Limburger op 16-jarige leeftijd naar de Formule 1. Naar verluidt heeft Verstappen een clausule in zijn contract bij Red Bull dat hij eerder kan vertrekken als Marko het team verlaat. Dan staat eventueel de weg open naar het team van Mercedes, waar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na dit seizoen vertrekt.